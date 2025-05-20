Два несчастных случая произошли в псковских магазинах
В частности, 61-летняя женщина повредила палец при разделке ветчины. Позже в медучреждении ей диагностировали скальпированную рану.
Другая 41-летняя работница магазина пострадала при нарезке овощей. Врачи диагностировали у неё резано-скальпированную рану большого пальца на левой руке.
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