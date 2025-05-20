Два несчастных случая произошли в псковских магазинах

11:18, 20 мая 2025, ПАИ

Сотрудницы двух псковских магазинов получили травмы на работе. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В частности, 61-летняя женщина повредила палец при разделке ветчины. Позже в медучреждении ей диагностировали скальпированную рану.

Другая 41-летняя работница магазина пострадала при нарезке овощей. Врачи диагностировали у неё резано-скальпированную рану большого пальца на левой руке.

Все обстоятельства несчастных случаев выясняются.