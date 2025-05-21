14 пилотов представят Псковскую область на Международной встрече воздухоплавателей

15:05, 21 мая 2025, ПАИ

14 пилотов представят Псковскую область на Международной встрече воздухоплавателей и чемпионате России, которые пройдут в Великих Луках с 8 по 16 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

Подготовка к мероприятию уже подходит к концу, регистрация завершена. В состязаниях примут участие спортсмены из 20 регионов России, в том числе 14 человек из Псковской области. «Это один из самых многочисленных региональных составов на соревнованиях», – подчеркнули в Telegram-канале.

Массовый старт аэростатов и торжественное открытие состоятся 12 июня, в День России. Организаторы ожидают, что турнир привлечёт внимание тысяч зрителей.

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