Как работает программа долгосрочных сбережений, объяснил эксперт

15:30, 26 мая 2025, ПАИ

Как работает программа долгосрочных сбережений, запущенная в 2024 году, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Все достаточно просто. Вы заключаете договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом, подключившимся к программе, и начинаете отчислять туда взносы. Государство тоже пополняет эти счета. Вдобавок вы получаете право на налоговый вычет – можете вернуть часть уплаченного за год подоходного налога», – объяснил он.

Начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно будет через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин, с 60 – для мужчин, добавил эксперт.

Также, по его словам, на выбор предлагаются пожизненные платежи или платежи на срок не менее 10 лет. Договор может предусматривать и иные варианты: в том числе возможность единовременной выплаты, назначение ежемесячных периодических выплат на срок менее 10 лет.

«Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается и раньше, если деньги потребуются на лечение тяжёлой болезни или семья потеряет кормильца. При этом ваш счёт в программе не закроется – при желании вы сможете пополнить его позже», – сказал Александр Иванов.

Отметим, что, по данным Банка России, за первые три месяца 2025 года жители Псковской области заключили порядка 3,6 тысячи договоров. В прошлом году в программу вступили около 13 тысяч псковичей. Всего в регионе участниками программы уже стали более 16 тысяч человек.