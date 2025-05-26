Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Как работает программа долгосрочных сбережений, объяснил эксперт

Как работает программа долгосрочных сбережений, запущенная в 2024 году, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Все достаточно просто. Вы заключаете договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом, подключившимся к программе, и начинаете отчислять туда взносы. Государство тоже пополняет эти счета. Вдобавок вы получаете право на налоговый вычет – можете вернуть часть уплаченного за год подоходного налога», – объяснил он.

Начать получать ежемесячные выплаты от НПФ можно будет через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин, с 60 – для мужчин, добавил эксперт.

Также, по его словам, на выбор предлагаются пожизненные платежи или платежи на срок не менее 10 лет. Договор может предусматривать и иные варианты: в том числе возможность единовременной выплаты, назначение ежемесячных периодических выплат на срок менее 10 лет.

«Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается и раньше, если деньги потребуются на лечение тяжёлой болезни или семья потеряет кормильца. При этом ваш счёт в программе не закроется – при желании вы сможете пополнить его позже», – сказал Александр Иванов.

Отметим, что, по данным Банка России, за первые три месяца 2025 года жители Псковской области заключили порядка 3,6 тысячи договоров. В прошлом году в программу вступили около 13 тысяч псковичей. Всего в регионе участниками программы уже стали более 16 тысяч человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2025

О налоговых бонусах для участников программы долгосрочных сбережений рассказали псковичам
26 мая 2025

Как работает программа долгосрочных сбережений, объяснил эксперт
26 мая 2025

Какую доплату от государства могут получить псковичи по программе долгосрочных сбережений, объяснили в Банке России
26 мая 2025

Дмитрий Мельников и Галия Акчурина станут гостями программы «Бизнес-ланч»
26 мая 2025

Михаил Ведерников: Псковс​кие предприниматели вносят большой вклад в укрепление экономики региона
26 мая 2025

В рейтинге благосостояния семей Псковская область оказалась на 75-м месте
24 мая 2025

Порядка 17 тысяч рублей тратят родители псковских школьников на организацию выпускных
24 мая 2025

Псков вошёл в топ-10 городов России по доходности посуточной аренды жилья

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...