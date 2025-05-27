Новая выставка «История народа принадлежит поэту» открылась в Пушкинском заповеднике

17:01, 27 мая 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское», для посетителей открыта масштабная фондовая выставка «История народа принадлежит поэту», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Как рассказали в информационной службе, экспозиция приурочена к двухсотлетию создания трагедии «Борис Годунов» и поэмы «Граф Нулин», а также к 195-летию выхода в печать двух глав неоконченного романа «Арап Петра Великого» – «Ассамблея Петра I» и «Обед у Ржевского». Её название – цитата из письма Пушкина к Гнедичу от 23 февраля 1825 года, из Михайловского.

«В начальную пору михайловской ссылки, в конце 1824-го – начале 1825 года, у Пушкина зарождаются и частично уже существуют три больших литературных замысла, каждый из которых косвенно влиял друг на друга: «Евгений Онегин» (первоначальная идея романа переосмысливалась как раз в это время), «Борис Годунов» и Автобиографические записки, которые он начал писать в 1821 году в Кишиневе и которые сжёг в Михайловском, узнав о разгроме мятежников. Вдали от столичной суеты, в родовом гнезде Ганнибалов, Пушкин наедине с книгами, собственными размышлениями и тенями предков создаёт «Бориса Годунова». А завершив трагедию о смутном времени, 13-14 декабря Пушкин написал свой бурлеск – «Графа Нулина», пародируя «историю и Шекспира», именно в те дни, когда «братья, друзья, товарищи» вышли на Сенатскую площадь», – цитирует служба информации музея хранителя мемориальной усадьбы «Петровское», кандидата филологических наук Любовь Козмину.

Сложно задуманный «сюжет» выставки составляют пять тематических разделов, рассказали в Пушкинском заповеднике, отметив, что новая экспозиция объединила в себе почти сто предметов из разных фондовых коллекций. Это произведения живописи и графики, в том числе гравюры от первой половины XVIII века, как, например, портрет «Петр I, Алексеевич, Император» Й. Вагнера с оригинала Я. Амикони. Показывают на выставке и книжные памятники – издания от конца XVII столетия и до 1837 года. Весьма интересно – экспонатами от XIX столетия до наших дней – представлено в экспозиции декоративно-прикладное искусство, отметили в музее.

Планируется, что выставка «История народа принадлежит поэту» будет работать в музее-усадьбе «Петровское» в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» до конца текущего года. Возрастная рекомендация для её посещения – 6+.