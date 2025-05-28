Чёрный лесоруб получил условный срок за спил леса в Дедовичском районе

13:31, 28 мая 2025, ПАИ

Жителя Дедовичского района осудили за незаконный спил леса, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в начале февраля мужчина с помощью бензопилы спилил шесть берез, 19 осин, 97 деревьев ольхи и вывез из лесного массива. В итоге он причинил лесным насаждениям России ущерб в размере более 230 тысяч рублей. Вину в совершении преступления подсудимый признал, ущерб погасил частично.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Также ему присудили к взысканию более 216 тысяч рублей в части возмещения причинённого ущерба.