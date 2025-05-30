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Общество

О детском здоровье летом рассказала врач в программе «Анамнез». Главное

Главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 30 мая.

Главное из эфира:

  • если хотите уехать на море, в тёплые страны, дайте рёбенку дорасти до года;
  • если ехать на море с маленьким двухмесячным ребёнком – это уже не отдых;
  • важно во время поездки с ребёнком распланировать маршрут и выяснить наличие медицинских учреждений;
  • с собой в путешествие необходимо взять большое количество влажных салфеток и аптечку – антибактериальные пластыри, бинты, стерильные салфетки, антисептики и другое;
  • самое комфортное время для отдыха – конец августа и сентябрь, когда начинается бархатный сезон;
  • прокалывать уши ребёнку лучше с трёх лет;
  • в жаркое лето ребёнок в нескольких слоях одежды может перегреться;
  • самые основные прививки для детей до года – это БЦЖ, от гепатита, «Пентаксим», «Превенар», от кори, краснухи, эпидемического паротита.
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