О детском здоровье летом рассказала врач в программе «Анамнез». Главное

21:43, 30 мая 2025, ПАИ

Главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 30 мая.

Главное из эфира: