О вакцинации младенцев рассказала псковский врач

19:34, 30 мая 2025, ПАИ

О вакцинации детей до года рассказала главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Самые основные прививки – это БЦЖ, от гепатита, «Пентаксим», «Превенар», от кори, краснухи, эпидемического паротита. Данные вакцины входят в национальный календарь прививок, отметила гостья студии.

«Это тот пакет вакцинации, который мы должны делать ребёнку до года. Если хотите выйти за рамки, то можно сделать против ротавирусной инфекции, против клещевого энцефалита и менингококковой инфекции», – сказала врач.

Ирина Николаева заметила, что многие родители, особенно молодые, пугаются, что после прививки у ребёнка может подняться температура. «Но делать этого не стоит, – подчеркнула она. – Это нормальная реакция организма на вакцину. Может быть, а может и не быть температуры. Обычно родителей всегда предупреждают. Даже если вы затемпературили, не переживайте: это нормальная реакция. Прививок бояться нельзя, хуже будет, если мы не привьёмся», – объяснила специалист.