В каком возрасте ребёнку можно прокалывать уши, рассказали псковичам

19:38, 30 мая 2025, ПАИ

В каком возрасте ребёнку можно прокалывать уши, рассказала главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«По прокалыванию ушей мнения разняться. Если с точки зрения психологии, то оптимальный возраст восемь-девять месяцев, когда у ребёнка не будет ещё такого стресса, если с точки зрения косметологии и эстетики – 10-11 лет, потому что не будет рубца. Часто, когда рано прокололи, происходит деформация, есть асимметрия. Ребёнок растёт, серёжки меняются, где-то мочка быстрее зажила и возникает рубец, серёжку не вставить и приходится перекалывать», – отметила эксперт.

Ирина Николаева обычно рекомендует прокалывать уши ребёнку с трёх лет.

«Потому что ребёнок уже понимает и может выбрать то, что понравилось ему. Также ребёнку можно объяснить, что не надо трогать», – сказала она.

Лучше прокалывать либо в мае, либо в сентябре, поскольку это более благоприятное время и снижается риск травматизации.

«Если до года колоть, то всё равно иммунитет у ребёнка ещё не сформировался. И риск заражения возрастает», – добавила врач.