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Общество

Роспотребнадзор не выявил случаи завоза лихорадки чикунгунья в Россию

Роспотребнадзор не выявил случаи завоза лихорадки чикунгунья в Россию. В пунктах пропуска через государственную границу работает система «Периметр», сообщает ТАСС.

Фото: ПАИ. Фотография носит иллюстративный характер

Ранее в интернете появилась информация о том, что российские туристы на Мальдивах жалуются, что отели не обрабатывают территорию от комаров. Именно эти насекомые переносят вирус лихорадки чикунгунья. В Роспотребнадзоре также уточнили, что в России ведётся мониторинг численности комаров. Их количество на сегодняшний день не несёт эпидемиологических рисков.

Туристов на границе проверяет с помощью специальной системы «Периметр». Она помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор рекомендует перед поездками в другие страны узнать об эпидемиологический обстановке на местности. Заболевание протекает без серьёзных последствий, но в отдельных случаях возможны тяжёлые формы лихорадки.

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