Премьеру уличного спектакля «Ночь перед дуэлью» покажут в «Михайловском»

23:33, 02 июня 2025, ПАИ

Премьеру уличного спектакля «Ночь перед дуэлью» представит театр «Огненные Люди» в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры 7 июня. Креативный продюсер театра Виктория Макаркина в эфире программы «Место встречи» рассказала, чего ждать зрителю от постановки.

По словам гостьи эфира, центральным объектом декораций спектакля станет кровать, которая развернётся на участке поляны в «Михайловском». «Вдруг Пушкину снится сон, где он оживает, а его перо начинает хулиганить и переписывать его произведение на свой лад», – рассказала часть истории Виктория Макаркина.

Помимо литературного переполоха, гостей ждёт дуэль с конфетти, Моцарт и Сальери будут соревноваться в рэп-батле, а сказочные богатыри устроят пенную вечеринку. «Классический приём уличного театра – это спецэффекты, как мы любим. Ну, мы всегда используем спецэффекты в своих спектаклях, интегрируя их в драматургию, в режиссуру», – отметила гостья эфира.

В спектакле задействованы четыре актёра, которые перевоплотятся в десятки персонажей. По её словам, идея этого спектакля родилась у режиссёра Захара Насакина, а сама постановка – результат командной работы.