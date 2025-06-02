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Михаил Ведерников пригласил жителей и гостей Псковской области на Дни пушкинской поэзии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил жителей и гостей Псковской области на Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пушкиногорье с 5 по 8 июня.

Фото здесь и далее: из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Хедлайнером мероприятия станет музыкальный коллектив России – Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Это старейший джазовый оркестр России под руководством народного артиста России Бориса Фрумина – дирижёра, пианиста и композитора.

«7 июня на поляне в Михайловском прозвучит сборная программа из инструментальных композиций, авторских интерпретаций и джазовых версий известных произведений. Это будет вечер живой, эмоциональной музыки – искусства, которое говорит на языке свободы, ритма и души. Ждём всех в гости к Пушкину!» – сказал Михаил Ведерников.

Узнать подробнее о праздничной программе можно на сайте фестиваля.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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