Михаил Ведерников пригласил жителей и гостей Псковской области на Дни пушкинской поэзии

21:27, 02 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил жителей и гостей Псковской области на Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пушкиногорье с 5 по 8 июня.

Хедлайнером мероприятия станет музыкальный коллектив России – Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Это старейший джазовый оркестр России под руководством народного артиста России Бориса Фрумина – дирижёра, пианиста и композитора.

«7 июня на поляне в Михайловском прозвучит сборная программа из инструментальных композиций, авторских интерпретаций и джазовых версий известных произведений. Это будет вечер живой, эмоциональной музыки – искусства, которое говорит на языке свободы, ритма и души. Ждём всех в гости к Пушкину!» – сказал Михаил Ведерников.

Узнать подробнее о праздничной программе можно на сайте фестиваля.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.