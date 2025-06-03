Комитет по образованию чётко видит все проблемы и понимает необходимость их решения – Александр Котов

19:24, 03 июня 2025, ПАИ

Доклад руководителя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова, озвученный в рамках парламентского часа на 45-й сессии, прокомментировал председатель областного Собрания Александр Котов.

«В образовании накопились проблемы, которые характерны для всей страны. Это и высокая нагрузка на учеников: 13-14 часов ежедневно, мягко скажем, многовато. Это и большая нагрузка на учителей, потому что из-за дефицита кадров приходится совмещать ставки. Это и низкие зарплаты педагогических работников», – отметил спикер областного Собрания.

Сегодня депутаты услышали, что по поручению председателя Правительства РФ прорабатывается стратегия развития образования на долгосрочную перспективу. «Для разработки этой стратегии предлагается привлечь все заинтересованные стороны: свои предложения озвучат родители, педагоги, школьники, депутаты, органы государственной власти. И это правильно, потому что чем больше в этот процесс будет вовлечено заинтересованных людей, чем больше будет представлено предложений, тем качественнее будет стратегия. Наш комитет по образованию все проблемы чётко видит, понимает необходимость их решения и делает всё возможное, что зависит от органов власти Псковской области. Нам предстоит тяжёлая кропотливая работа, и Псковское областное Собрание обязательно будет принимать в ней участие», – отметил Александр Котов.

Напомним, что в ходе парламентского часа депутаты обсудили проблемы школьной нагрузки, репетиторства и дисбаланса зарплат учителей.