Вадим Нэдик выступил с докладом о возрождении традиционных псковских ремёсел на фестивале в Рязани

22:21, 05 июня 2025, ПАИ

VIII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» открылся в Рязани сегодня, 5 июня. Псковскую область представляют председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко, сообщили в региональном комитете по охране ОКН.

Сегодня, 5 июня, Вадим Нэдик принял участие в работе круглого стола «Нематериальное культурное наследие в исторических городах как неотъемлемая часть памятников архитектуры», выступив с докладом «Традиционные ремёсла как инструмент реставрации: возрождение утраченных технологий на территории Псковской области».

«Наша задача – сохранить память предков, свидетельство воинской славы в веках для укрепления Российской Федерации сейчас и в будущем как центра православной мировой культуры», – подчеркнул Вадим Нэдик в своём выступлении.

Отметим, фестиваль проходит с 5 по 7 июня. Тема фестиваля 2025 года – «Архитектурное наследие древних городов – культурный код памяти и его роль в сохранении духовной целостности российских исторических поселений».

В деловой программе фестиваля принимает участие более 150 российских и зарубежных экспертов в сфере архитектуры и реставрации, что способствует совершенствованию качества сохранения культурного наследия страны.

В рамках фестиваля запланирован комплекс мероприятий, в который входят конкурсная, выставочная, деловая и экскурсионная программы. Обсуждение актуальных вопросов, касающихся инновационных подходов к сохранению исторического наследия, пройдёт в рамках конкурсных презентаций, лекций, круглых столов, сессий, дискуссий, семинаров и кейсов.