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Происшествия

Псковичи перевели 4,5 млн рублей на «безопасные счета»

Более четырех с половиной миллионов рублей лишились жители региона после телефонного общения с неизвестными махинаторами, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и других финансовых учреждений. Своим собеседникам они заявили, что во избежание серьезных финансовых потерь следует срочно перевести их сбережения на «безопасные счета», что доверчивые граждане и сделали. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых пользователей при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров, в том числе детской коляски.

Потерпевшие лишились в общей сложности 4 миллионов 600 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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