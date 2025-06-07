Второй модуль обучения муниципальных служащих стартовал в Псковской области

14:21, 07 июня 2025, ПАИ

В Псковской области стартовал второй модуль обучения муниципальных служащих по программе «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Это уникальный проект, разработанный центром политических компетенций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» исключительно для руководящего состава органов местного самоуправления Псковской области. К его реализации привлечены опытные специалисты сферы государственного, муниципального и корпоративного управления, политические технологи, социологи, профессионалы медиасферы и управления общественными процессами.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с автором проекта – руководителем центра Игорем Школьниковым.

Губернатор обратил внимание на масштаб проекта: обучение проходит сразу 90 человек. «Для нас это важно, потому что в регионе есть и дефицит муниципальных кадров, и необходимость совершенствовать знания и навыки руководителей органов МСУ, чтобы система управления работала более эффективно», – подчеркнул глава региона.

«Вообще тот факт, что руководство региона уделяет такое пристальное внимание обучению муниципальных служащих, говорит о том, что управление человеческим ресурсом является одним из стратегических направлений деятельности в регионе. В силу динамично меняющейся информационной и геополитической повестки это является вполне закономерным», – отметил Игорь Школьников.

Подводя итоги первого этапа обучения, руководитель центра отметил высокую степень вовлечённости слушателей программы в мероприятия, а также обратил внимание на корректный подбор участников, способствующий формированию целых муниципальных команд. Он также поблагодарил руководство региона за возможность апробации такой уникальной комплексной программы на площадке региона.

Михаил Ведерников, в свою очередь, выразил признательность руководителю и команде центра политических компетенций за работу, которую они проводят, и вручил Игорю Школьникову благодарственное письмо правительства Псковской области.

Напомним, программа «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции» запущена в марте 2025 года при поддержке правительства Псковской области в рамках реализации комплекса мер развития кадрового потенциала муниципальной службы в регионе. Обучение проводится в очно-заочном формате.

По итогам первого модуля слушатели дали высокую оценку темам, которые поднимают спикеры, и экспертам программы. В рамках второго этапа обучения запланированы лекции и практические занятия. Основные темы – планирование и отработка информационной повестки, совершенствование процесса обратной связи с населением.

Ранее сообщалось, что участники программы «Школа мэров» ВШГУ Президентской академии завершили обучение и получили дипломы.