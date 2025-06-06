Участники программы «Школа мэров» ВШГУ Президентской академии получили дипломы

11:46, 06 июня 2025, ПАИ

Участники программы «Школа мэров» ВШГУ Президентской академии завершили обучение и получили дипломы. От Псковской области в программе участвовали глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова и глава Гдовского района Иван Мешков.

Шестой модуль для третьего и четвертого потоков, посвященный политике, проходил в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На двух потоках обучение проходили 160 слушателей (от 26 до 60 лет) из 82 регионов. На протяжении обучения «Школа мэров» организовала выездные модули с практическими занятиями в 10 регионах России: Архангельской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Самарской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Чеченской Республике, Республике Саха (Якутия) и Москве.

Целью этих выездов было знакомство с лучшими региональными практиками для их последующего масштабирования в муниципалитетах слушателей.

«Мы выпускаем третий и четвертый поток образовательной программы, в рамках которой главы, их заместители, председатели дум муниципальных образований прошли обучение. Это был один из запросов, с которым муниципальное сообщество обращалось к президенту нашей страны, и по его поручению запустилась «Школа мэров». Главная цель курса – применить знания и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах, которые представляют слушатели школы. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы жителей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», – отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

На программе «Школа мэров» выступили представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов и муниципальных образований, эксперты ВШГУ Президентской академии и приглашенные специалисты.

Каждый модуль был посвящен отдельной теме: участники изучали национальные цели развития и современные технологии управления, операционную и командную эффективность, стратегию развития, экономику и финансы муниципалитетов, хозяйственную деятельность и развитие территорий.

В общей сложности участники провели за совместной работой более 250 часов, перед ними выступили более 300 экспертов. «Школа мэров» организовала более 10 командообразующих мероприятий. Общее расстояние перелетов и переездов составило 30 тыс. км. Состоялось 8 пеших прогулок с мэрами городов общей протяженностью 29 км.

«В условиях меняющегося мира, наступления цифровой эпохи и появления новых вызовов у глав муниципальных образований возникает запрос на повышение компетенций, поиска новых решений и приобретения навыков политического лидерства. В ходе «Муниципального диалога» мы получаем от них обратную связь и знаем, что образовательный проект «Школа мэров» стал стартовой площадкой для многих успешных руководителей. Он является важным инструментом формирования компетентного муниципального управленца, который стремится развивать малую родину и создавать высокий уровень жизни в своих муниципалитетах», – подчеркнула сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева.



Программа разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).