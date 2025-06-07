Ток-шоу по мотивам сказки Пушкина представили на Днях пушкинской поэзии

23:32, 07 июня 2025, ПАИ

Ток-шоу «Салтан 2.0» по мотивам сказки Пушкина представил театр Vokrug в музее-заповеднике «Михайловское» сегодня, 7 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Зрители увидели современное прочтение «Сказки о царе Салтане» в формате классического телешоу. Это было ново, необычно и весьма познавательно», – отметили в театрально-концертной дирекции.

Кроме того, зрители Дней пушкинской поэзии и русской культуры увидели итоговый спектакль всероссийского проекта «Школьная классика» – «Каникулы Петрова и Васечкина».

«На главной сцене в Михайловском гости фестиваля увидели историю по мотивам произведений о школьниках Петрове и Васечкине. Спектакль посвящён юбилею МДЦ «Артек». Так «Первые» связывают единой сюжетной линией Год дружбы в «Движении первых», объявленный по инициативе детей, и юбилей всемирно известного детского центра», – говорится в сообщении.

В постановке приняли участие 47 победителей в индивидуальной номинации из 29 регионов России.

Также на фестивале состоялась премьера уличного спектакля «Ночь перед дуэлью».

«Лёгкая, смешная, безумная комедия вызвала восторг у гостей фестиваля. На сцене четыре актёра театра «Огненные люди» виртуозно перевоплощаются в десятки персонажей. Пушкин пытается поймать озорное Перо, в то время как его герои сходят с ума от новых сюжетов», – подчеркнули сотрудники театрально-концертной дирекции.

Помимо этого, на Днях пушкинской поэзии и русской культуры выступила группа Hodila Izba

«На исторической сцене фестиваля гости смогли насладиться уникальным синтезом традиционных напевов и текстов деревенской культуры, дополненным элементами импровизации и эксперимента. Это было незабываемое музыкальное путешествие, которое погрузило всех в атмосферу русских традиций и современного звучания», – отметили в театрально-концертной дирекции.

Напомним, что сегодня, 7 июня, в Псковской области состоялось торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.