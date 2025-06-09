Псковский воспитанник Морозов покинул молодёжку московского «Локомотива»

10:24, 09 июня 2025, ПАИ

Псковский нападающий Александр Морозов покинул молодёжную команду московского «Локомотива», сообщили ПАИ в пресс-службе клуба.

У Морозова завершился контакт с клубом. «Желаем успехов в дальнейшей профессиональной карьере», – отметили в пресс-службе.

Александр Морозов присоединился к «Локомотиву» в конце 2021 года. В своём первом сезоне в главной Юношеской футбольной лиге он отметился пятью голами и сделал одну результативную передачу. В этом сезоне в Молодёжной футбольной лиге он успел отметиться четырьмя голами в семи матчах.

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