Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменён из-за погоды

08:22, 10 июня 2025, ПАИ

Утренний полет Международной встречи воздухоплавателей 10 июня в Великих Луках отменён из-за плохой погоды, сообщает издание Luki News.

Следующий брифинг по вечернему полету состоится 10 июня в 18:30 в зале спорткомплекса «Стрелец», уточнили в оргкомитете соревнований.

Напомним, что 8 июня состоялся первый, тренировочный полёт аэронавтов, в ходе которого они выполнили несколько заданий. Фоторепортаж с этого мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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