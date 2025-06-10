Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменён из-за погоды
Утренний полет Международной встречи воздухоплавателей 10 июня в Великих Луках отменён из-за плохой погоды, сообщает издание Luki News.
Следующий брифинг по вечернему полету состоится 10 июня в 18:30 в зале спорткомплекса «Стрелец», уточнили в оргкомитете соревнований.
Напомним, что 8 июня состоялся первый, тренировочный полёт аэронавтов, в ходе которого они выполнили несколько заданий. Фоторепортаж с этого мероприятия можно посмотреть по ссылке.
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Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменён из-за погоды
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