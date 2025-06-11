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Спорт

Псковская легкоатлетка Спиридонова стала призёром соревнований в Москве

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала бронзовым призёром соревнований «День прыжков», которые прошли на улице Никольской в центре Москвы вчера, 10 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ Спортинформ».

Наталья Спиридонова. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Максимальный результат Спиридоновой – 1,86 метра. Выше удалось прыгнуть только лидерам зимнего легкоатлетического сезона Кристине Королёвой и Марии Кочановой.

Для Натальи Спиридоновой это первая медаль нового летнего сезона. Ранее она заняла четвёртое место на командно чемпионате России в Сочи.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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