Псковская легкоатлетка Спиридонова стала призёром соревнований в Москве

09:51, 11 июня 2025, ПАИ

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала бронзовым призёром соревнований «День прыжков», которые прошли на улице Никольской в центре Москвы вчера, 10 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ Спортинформ».

Максимальный результат Спиридоновой – 1,86 метра. Выше удалось прыгнуть только лидерам зимнего легкоатлетического сезона Кристине Королёвой и Марии Кочановой.

Для Натальи Спиридоновой это первая медаль нового летнего сезона. Ранее она заняла четвёртое место на командно чемпионате России в Сочи.

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