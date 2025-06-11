Кубок России по спортивному ориентированию пройдёт в Пскове

16:44, 11 июня 2025, ПАИ

Кубок России по спортивному ориентированию пройдёт в Пскове с 25 по 29 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Соревнования пройдут в дисциплинах «кросс-выбор», «кросс-спринт», а также «кросс-спринт» с общего старта.

«Право провести подобные соревнования дают только лучшим. Оценили наш уровень проведения соревнований. Последний раз среди самых престижных соревнований страны мы проводили чемпионат России в 2013 году. Это настолько редкое событие, что часто его не отдают», – отметил Алексей Никитин.

30 % соревновательной местности составит парковая зона, а 70 % – городская застройка.

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