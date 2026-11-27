Псковские волейболисты с победы начали домашнее первенство СЗФО

12:41, 27 ноября 2026, ПАИ

Волейболисты Псковской области выиграли у сборной Новгородской области – 3:0 (25:17, 25:20, 25:18) в первом матче группового этапа домашнего первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

По итогам жеребьёвки Псковская область попала в группу А вместе с командами Новгородской и Ярославской областей, а также со сборной Коми. Следующую встречу псковичи проведут 28 ноября в 11:45 против команды Коми.

Отметим, что по два лидера каждой группы получат путёвку в полуфинал соревнований, а финалисты окружного первенства войдут в число участников всероссийского финального этапа.