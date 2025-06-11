В центре Пскова проходит акция, посвящённая Дню России

17:42, 11 июня 2025, ПАИ

Акция, посвящённая Дню России, проходит в центре Пскова сегодня, 11 июня, передаёт корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Сотрудники ДПС и волонтёры останавливают водителей, чтобы подарить им памятные открытки и ленточки-триколоры.

Некоторые водители получили чехлы для боковых зеркал в цветах государственного флага.