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Общество

В центре Пскова проходит акция, посвящённая Дню России

Акция, посвящённая Дню России, проходит в центре Пскова сегодня, 11 июня, передаёт корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Сотрудники ДПС и волонтёры останавливают водителей, чтобы подарить им памятные открытки и ленточки-триколоры.

Некоторые водители получили чехлы для боковых зеркал в цветах государственного флага.

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