В центре Пскова проходит акция, посвящённая Дню России
Акция, посвящённая Дню России, проходит в центре Пскова сегодня, 11 июня, передаёт корреспондент телеканала «Первый Псковский».
Сотрудники ДПС и волонтёры останавливают водителей, чтобы подарить им памятные открытки и ленточки-триколоры.
Некоторые водители получили чехлы для боковых зеркал в цветах государственного флага.
О развитии сельского хозяйства в Псковской области рассказали на «Серебряном дожде». Главное
В деревне Барсуки произошёл оползень: глава Локнянского округа выехал на место происшествия