Форум «Поверь в себя – 2026» стартовал в Островском округе

21:59, 17 июня 2026, ПАИ

В Псковской области состоялось торжественное открытие ценностно ориентированного форума «Поверь в себя – 2026». В мероприятии традиционно участвуют подростки из Пскова и области. Часть летних каникул детей пройдёт на спортивной базе «Юность» в Островском муниципальном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В церемонии открытия форума приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Она пожелала ребятам удачи и отлично провести время: «Этот форум поможет преодолеть себя, научит работать сообща в команде, поможет сплотиться, а главное – получить новые знания и эмоции».

Организаторы отметили, что воспитанники всегда очень ждут это мероприятие. Оно не из лёгких, и каждый раз полицейские стараются придумать новые задания для детей.

Ребят на протяжении нескольких дней ждёт программа, включающая спортивные игры и состязания, творческие мастер-классы, а также образовательные площадки. Они освоят строевую подготовку, научатся командному взаимодействию и смогут проявить себя в личных первенствах. Кроме того, в лагере с подростками на постоянной основе работает педагог-психолог.

В первый день форума отряды традиционно работают над сплочением команды: придумывают название, девиз и творческую визитку для самопредставления.

Комплекс мероприятий проводится в регионе по инициативе руководства Управления МВД России по Псковской области при поддержке правительства области, членов регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Псковского регионального отделения студенческих отрядов и уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой.