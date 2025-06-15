Обе юношеские команды клуба «Псков» обыграли великолукский «Экспресс» в ЮФЛ

22:54, 15 июня 2025, ПАИ

Обе юношеские команды футбольного клуба «Псков» до 16 и до 17 лет на своём поле обыграли сверстников из великолукского «Экспресса» в седьмом туре Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Матчи прошли вчера, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди команд до 17 лет псковичи обыграли великолучан со счётом 4:2. В псковском коллективе забитыми мячами отличились Дмитрий Тимофеев, Владислав Игнатьев, дважды Максим Толкушев. У великолучан гол забил Артём Николаев, а ещё один мяч – автогол псковича Александра Силантьева. По итогам тура ФК «Псков» идёт на пятом месте, «Экспресс» – на седьмом.

«Псков» обыграл «Экспресс» – 3:2 среди команд до 16 лет, уступая в счёте 0:2 уже к 19-й минуте встречи. В составе «Экспресса» голы забили Матвей Корнеев и Сергей Савунов, а за «Псков» забили Григорий Павленко, Арсений Кукушкин и Владислав Тельнов. В турнирной таблице псковичи идёт на восьмом месте, великолукские футболисты – на десятом.

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