Образовательная часть программы «Герои земли Псковской» составит более 500 часов

13:43, 16 июня 2025, ПАИ

Идет интенсивная подготовка к началу образовательной части региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Ее объём составит 502 учебных часа, сообщил корреспонденту ПАИ директор Президентской академии в Санкт-Петербурге, член общественного совета программы «Герои земли Псковской» Андрей Хлутков.

«Завершаются отборочные этапы программы, после которых общественный совет утвердит список участников, набравших наибольший суммарный балл. Участники будут зачислены в Президентскую академию и после прохождения обучения получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление», – напомнил эксперт.

Президентская академия в Санкт-Петербурге выступает исполнителем академического блока образовательной программы. «Мы задействованы в отборе участников, собеседованиях, составляем расписание, оформляем дополнительную профессиональную программу и рабочие программы дисциплин. Кроме того, наши специалисты будут участвовать в оценке интеллектуального и управленческого потенциала, сопровождении личностно-профессионального развития участников программы», – рассказал Андрей Хлутков.

Программа рассчитана на год и включает четыре модуля с межмодульными периодами. В каждом модуле есть очная часть — 10 учебных дней. Первым очным днем обучения станет 8 сентября.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.