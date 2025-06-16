Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Третий этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Великих Луках

Третий этап Кубка Псковской области – открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут в Центре подготовки велосипедистов 28 июня. Об этом сообщил на своей странице великолукский любитель лыжного спорта Николай Ласьков.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Соревнования начнутся в 13:00. Гонки пройдут раздельным стартом в девяти возрастных группах на шести дистанциях.

Призёров наградят грамотами и медалями. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 28 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2025

Кубок Псковской области по ловле рыбы донной удочкой пройдёт на набережной Великой
16 июня 2025

Третий этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Великих Луках
16 июня 2025

Подведены итоги первенства Псковской области по пляжному волейболу среди мужчин
16 июня 2025

Соревнования по ориентированию на сапах и байдарках пройдут в устье Великой
16 июня 2025

Подведены итоги первенства Псковской области по пляжному волейболу
16 июня 2025

Подведены итоги XXI Псковской парусной регаты
15 июня 2025

Российские мячи Desport будут использоваться в новом сезоне РПЛ
15 июня 2025

Ян Непомнящий в составе WR Chess выиграл командный чемпионат мира по блицу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...