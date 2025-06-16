Третий этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Великих Луках

17:29, 16 июня 2025, ПАИ

Третий этап Кубка Псковской области – открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут в Центре подготовки велосипедистов 28 июня. Об этом сообщил на своей странице великолукский любитель лыжного спорта Николай Ласьков.

Соревнования начнутся в 13:00. Гонки пройдут раздельным стартом в девяти возрастных группах на шести дистанциях.

Призёров наградят грамотами и медалями. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 28 июня.

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