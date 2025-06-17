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Спорт

Россиянин Тимур Арбузов выиграл чемпионат мира по дзюдо

На чемпионате мира по дзюдо россиянин Тимур Арбузов стал победителем в весовой категории до 81 килограмма. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия), пишет ТАСС.

Фото: Федерация дзюдо России

В финале он одержал победу над представителем Грузии Тато Григалашвили. Бронзовые медали завоевали Зелим Цкаев (Азербайджан) и Ли Ён Хван (Южная Корея).

21-летний Арбузов впервые стал чемпионом мира. В 2024 году он получил серебряную медаль на чемпионате мира, уступив в финале Григалашвили, а также стал чемпионом Европы 2025 года, победив того же грузинского спортсмена. Григалашвили является трёхкратным чемпионом мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

Ранее на чемпионате в весовой категории до 60 килограммов бронзовую медаль завоевал россиянин Аюб Блиев. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо. Соревнования завершатся 20 июня.

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