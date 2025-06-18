Фестиваль «Историческая лаборатория» пройдёт в Новосокольническом районе

08:47, 18 июня 2025, ПАИ

Фестиваль-реконструкция «Историческая лаборатория» пройдёт в деревне Горожане Новосокольнического района с 26 по 27 июля, сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».

На два дня на территории поселения Горожане соберутся настоящие создатели истории: археологи, историки, реконструкторы, волонтёры, мастера, воссоздающие древние ремесленные технологии. Будет работать несколько тематических площадок. Одновременно будет работать раскоп: каждый сможет увидеть, как добывается новое историческое знание, задать вопросы настоящим археологам.

«Особая гордость – лекционный зал. Мы приглашаем известных специалистов по истории Древней Руси и эпохи викингов. Это уникальная возможность увидеть и услышать археологов, которые изучают древности Северо-Запада России», – отметили организаторы.

Для детей и подростков будет отдельная локация с мини-раскопом, лучным тиром, средневековыми играми, боями на спортивных мечах.

«Команда проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси» постарается, чтобы всем участникам «Исторической лаборатории» было интересно и познавательно», – заключили организаторы.

«Историческая лаборатория» проводится в рамках проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.