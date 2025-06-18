СберБизнес запустит сервис автопополнения «Копилка» для налоговых выплат и зарплат

17:48, 18 июня 2025, ПАИ

Сервис, помогающий предпринимателям копить средства на регулярные платежи, появится в интернет-банке СберБизнес. Новый сервис «Копилка» позволит автоматически отчислять на отдельный депозитный счёт фиксированный процент со всех поступлений. Оптимальный процент пользователь устанавливает сам исходя из целей бизнеса и планируемых расходов, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

«Клиенты попросили нас создать в интернет-банке СберБизнес специальную «копилку», куда автоматически откладываются средства компании. Этот инструмент помогает накопить на выплату зарплаты, уплату налогов, закупку сырья и другие цели. Главным отличием нашей «Копилки» будут рекомендации на базе искусственного интеллекта. Сервис подскажет, как лучше управлять финансами, и даст прогноз предстоящих расходов», – отметил Анатолий Попов.

В скором времени сервис станет доступен трём миллионам пользователей интернет-банка СберБизнес.

Напомним, что XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) начал работу в Санкт-Петербурге сегодня, 18 июня. Он продлится по 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Церемония открытия форума состоится в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.