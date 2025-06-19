Сергей Ковальчук: Избирательная система Псковской области функционирует стабильно

17:37, 19 июня 2025, ПАИ

Избирательные кампании в муниципальных округах стартовали в Псковской области, и уже в ближайшие дни начнётся приём документов от кандидатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук отметил, что решение о назначении выборов приняли территориальные избирательные комиссии на основании действующего законодательства.

Территориальные комиссии также провели всю необходимую подготовку. Сотрудники приняли документы для организации избирательного процесса и обеспечили условия для реализации избирательных прав граждан, кандидатов и избирательных объединений.

С момента публикации решений начинается этап выдвижения. Кандидаты могут быть предложены как от избирательных объединений, так и в порядке самовыдвижения. «Избирательная система региона функционирует стабильно и в полном соответствии с установленными стандартами», – подчеркнул Сергей Ковальчук.

Ранее сообщалось, что ЦИК России согласовала использование ДЭГ на выборах в Псковской области.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Отметим, что 10 июня председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). В эфире он рассказал о предстоящих выборах в регионе. Видео программы можно посмотреть здесь.