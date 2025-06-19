Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Сергей Ковальчук: Избирательная система Псковской области функционирует стабильно

Избирательные кампании в муниципальных округах стартовали в Псковской области, и уже в ближайшие дни начнётся приём документов от кандидатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Сергей Ковальчук. Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук отметил, что решение о назначении выборов приняли территориальные избирательные комиссии на основании действующего законодательства.

Территориальные комиссии также провели всю необходимую подготовку. Сотрудники приняли документы для организации избирательного процесса и обеспечили условия для реализации избирательных прав граждан, кандидатов и избирательных объединений.

С момента публикации решений начинается этап выдвижения. Кандидаты могут быть предложены как от избирательных объединений, так и в порядке самовыдвижения. «Избирательная система региона функционирует стабильно и в полном соответствии с установленными стандартами», – подчеркнул Сергей Ковальчук.

Ранее сообщалось, что ЦИК России согласовала использование ДЭГ на выборах в Псковской области.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Отметим, что 10 июня председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). В эфире он рассказал о предстоящих выборах в регионе. Видео программы можно посмотреть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2025

Сергей Ковальчук: Избирательная система Псковской области функционирует стабильно
18 июня 2025

Избирательная кампания стартовала в Псковской области
18 июня 2025

Сентябрьские выборы в Псковской области будут многодневными
16 июня 2025

Президент РФ наградил главу Пскова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
16 июня 2025

Михаил Ведерников и Наталья Мельникова обсудили вопросы, оставшиеся на контроле в Совете Федерации
16 июня 2025

В Латвии задержали депутата, выступившего в защиту русского языка
14 июня 2025

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве
11 июня 2025

Александр Котов выступит наставником кадровой программы «Герои земли Псковской»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...