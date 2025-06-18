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Политика

Избирательная кампания стартовала в Псковской области

Дан официальный старт избирательной кампании на территории Псковской области. Решения территориальных избирательных комиссий, организующих выборы, официально опубликованы в СМИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Изображение: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

В сентябре 2025 года на территории Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний, будет замещено 173 депутатских мандата.

Голосование на избирательных участках пройдёт в течение нескольких дней подряд – 12, 13 и 14 сентября.

Подготовку и проведение выборов осуществляет 13 территориальных избирательных комиссий – 117 членов ТИК и 253 УИК (всего 1 952 члена комиссий).

В ЕДГ-2025 на территории Псковской области будет применяться ДЭГ – дистанционное электронное голосование.

На 15 избирательных участках голосование пройдёт с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): пять участков в Пскове и десять участков в Островском муниципальном округе.

Для обеспечения открытости и гласности при проведении выборов в ЕДГ-2025 предусмотрено применение видеорегистраторов в 13 территориальных избирательных комиссиях и 234 участковых избирательных комиссиях.

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