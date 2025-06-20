СберИнвестиции: инвесторы в СЗФО больше всех в стране ждут IPO госкомпаний

09:56, 20 июня 2025, ПАИ

Российский инвестиционный рынок на пороге больших перемен: три четверти частных инвесторов в стране заявили о готовности инвестировать в государственные компании, если те выйдут на биржу. При этом в Северо-Западном федеральном округе доля таких инвесторов наибольшая по стране – 85 %. Такой вывод сделали СберИнвестиции по итогам масштабного опроса, проведённого накануне XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Инвесторы голосуют за госкомпании

85 % опрошенных инвесторов в СЗФО уже сейчас планируют участвовать в IPO госкомпаний. Среди наиболее ожидаемых эмитентов – «Роскосмос», «Ростех», «Роснано», «Росатом», «Дом РФ», РЖД.

Каких компаний ждёт рынок?

Инвесторы мечтают увидеть на бирже не только госкорпорации, но и новые отрасли. Наибольший интерес вызывают космическая и атомная промышленность, ресторанный бизнес, туризм, креативные индустрии.

Долгосрочный подход и новые критерии

Рынок становится всё более зрелым: в целом по России 68 % инвесторов предпочитают держать акции после IPO в расчёте на долгосрочный рост. Почти половина участников опроса принимают решения, опираясь на советы аналитиков, а каждый шестой – на узнаваемость бренда. Среди ключевых критериев выбора компании – перспективы развития (73 %), финансовые показатели (64 %), прозрачность отчётности и стабильная дивидендная политика (54 %).

IT и энергетика – лидеры среди уже представленных отраслей

Среди компаний, уже торгующихся на бирже, инвесторы хотели бы видеть больше эмитентов из IT-сектора (51 %), электроэнергетики (45 %), потребительского сегмента (36 %), транспорта (33 %) и химии (32 %). Финансовый сектор также сохраняет высокую привлекательность (31 %).

«В среднем в IPO перспективных компаний через СберИнвестиции участвуют десятки тысяч инвесторов. Мы видим огромный потенциал для роста, если на рынок выйдут государственные гиганты. Инвесторы их ждут, доверяют и готовы вкладываться на долгий срок. Появление госкомпаний на бирже – мощный драйвер для достижения цели по увеличению капитализации рынка акций до 66 % ВВП к 2030 году», – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Опрос провели СберИнвестиции с 4 по 10 июня 2025 года, в нём приняли участие около 1 500 инвесторов.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития. Деловая программа на этот раз разделена на пять тематических треков: «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству», «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире».

Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.