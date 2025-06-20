Панихида по погибшему на СВО священнику Антонию Савченко прошла в Псковской области

11:50, 20 июня 2025, ПАИ

Божественная литургия и панихида по клирику Троицкого собора иерею Антонию Савченко, погибшему при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции, прошли в храме Пророка Илии в посёлке Выбуты сегодня, 20 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Литургия началась в 9:00, а по её окончании состоялась панихида.

Напомним, 12 мая стало известно, что отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS. Ему было 32 года.

18 мая Псков простился с погибшим на СВО иереем Антонием Савченко. Отпевание проходило в Свято-Троицком кафедральном соборе. Чин провёл митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Храм с трудом вместил всех скорбящих.

Вскоре Антоний Савченко был посмертно награждён орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что отец Антоний всегда был рядом с бойцами. «Вместе с ними разделял тяготы военной службы: жил в блиндажах, поддерживал беседами и молитвами, сопровождал их и в зоне проведения специальной военной операции. Он находил слова поддержки и утешения для каждого человека», – сказал глава региона.