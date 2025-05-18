Михаил Ведерников: Отец Антоний вносил весомый вклад в сохранение духовного наследия Псковской земли

17:02, 18 мая 2025, ПАИ

Губенатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования близким погибшего в зоне СВО клирика Троицкого собора в Пскове иерея Антония Савченко. «Приношу искренние соболезнования родным. Вечная память», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

«Сегодня Псков прощается с отцом Антонием, погибшим в ходе специальной военной операции. Божественную литургию и отпевание в Свято-Троицком кафедральном соборе провёл митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Своим ежедневным трудом отец Антоний вносил весомый вклад в сохранение духовного наследия Псковской земли, достойно служил во имя укрепления православной веры в сердцах соотечественников», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что отец Антоний всегда был рядом с бойцами. «Вместе с ними разделял тяготы военной службы: жил в блиндажах, поддерживал беседами и молитвами, сопровождал их и в зоне проведения специальной военной операции. Он находил слова поддержки и утешения для каждого человека», – добавил глава региона.

За верное служение, проявленные мужество, отвагу и самопожертвование отец Антоний посмертно удостоен региональной награды – медали «За заслуги перед Псковской областью». Кроме того, сегодня семье иерея Антония Савченко передан орден Благоверного князя Дмитрия Донского I степени.

Напомним, 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).