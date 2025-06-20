Не переживать из-за проблем со связью в детских лагерях призвала родителей Наталия Соколова

13:42, 20 июня 2025, ПАИ

Не переживать из-за проблем со связью в детских лагерях призвала родителей уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Удивительно, что, отправив своё чадо на отдых, тревожные родители звонят детям по несколько раз на дню и, не дозвонившись из-за проблем со связью, начинают жаловаться вожатым и воспитателям. Во всех лагерях предприняты максимальные меры безопасности, чтобы вы и дети были спокойны. Есть режим осуществления звонков, когда вы можете поговорить с ребёнком. В остальное время дети заняты подготовкой к мероприятиям, общаются, играют. Пожалуйста, не беспокойтесь!» – обратилась к родителям Наталия Соколова.

Уполномоченный напомнила, что в случае возникновения вопросов, жалоб и предложений можно обратиться в комитет по образованию Псковской области или Центр реализации путёвок, если нарушены права ребенка, то в адрес уполномоченного или надзорные органы.

Наталия Соколова напомнила, что в этом году в Псковской области в загородных лагерях отдохнут более 12 тысяч детей. Запланированы как обычные оздоровительные, так и профильные смены: патриотические, спортивные, творческие, профилактические, лидерские.

Напомним, 11 июня стали поступать сообщения о массовом сбое в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

Как пояснил глава региона, 19 июня работу мобильного интернета в Псковской области дополнительно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА, которая уже миновала.

Власти Псковской области стараются минимизировать неудобства с доступом в интернет. «В этой новой для всех ситуации мы не бездействуем. Группа специалистов работает над выработкой решений, которые позволили бы свести к минимуму неудобства: мы понимаем, что есть сложности и с оплатой товаров, и с вызовом такси, у многих от этого зависят работа и бизнес», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время дополнительной точкой доступа уже обеспечен аэропорт. Планируется организовать их ещё в нескольких локациях Пскова. Подключиться к ним можно будет через учётную запись в «Госуслугах».