Работу мобильного интернета в Псковской области ограничили из-за угрозы атаки БПЛА

19:19, 19 июня 2025, ПАИ

Сегодня многие жители Псковской области заметили, что территория ограничения мобильного интернета была существенно увеличена и хуже работала голосовая связь, написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников. «Дополнительные ограничения были установлены в связи с введением в регионе режима воздушной опасности», – пояснил он.

Глава региона сообщил, что на данный момент угроза атаки БПЛА миновала, дополнительные ограничения сняты и действуют только в пределах прежних зон.

«Ситуация серьёзная, и меры эти не чрезмерны. По данным Минобороны, в ночь на 19 июня над 11 регионами России было уничтожено более 80 беспилотников. В ряде случаев пострадали инфраструктурные объекты, в том числе и у наших соседей. Но есть и хорошая новость. Нам удалось реализовать компромиссное решение по включению технологии VoLTE без передачи данных через Интернет. Это позволит существенно снизить нагрузку на базовые станции и вернуть качество мобильной связи на прежний уровень. В большей степени эту проблему почувствовали в последние дни абоненты МТС. Будем и дальше искать решения, которые позволят минимизировать неудобства», – сказал глава региона.

Напомним, 11 июня стали поступать сообщения о массовом сбое в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

Власти Псковской области стараются минимизировать неудобства с доступом в интернет. «В этой новой для всех ситуации мы не бездействуем. Группа специалистов работает над выработкой решений, которые позволили бы свести к минимуму неудобства: мы понимаем, что есть сложности и с оплатой товаров, и с вызовом такси, у многих от этого зависят работа и бизнес», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время дополнительной точкой доступа уже обеспечен аэропорт. Планируется организовать их ещё в нескольких локациях Пскова. Подключиться к ним можно будет через учётную запись в «Госуслугах».