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Общество

Станции Wi-Fi заработают в нескольких локациях Пскова

Станции Wi-Fi заработают в нескольких локациях Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

Фото: ПАИ

В настоящий момент псковичи временно испытывают неудобства с выходом в интернет в связи с принятыми в целях безопасности ограничениями. «Знаю прекрасно, что есть сбои с вызовом такси, псковичи и наши гости тоже от этого страдают. Но Wi-Fi работает. Он под эти ограничения не попал», – отметил губернатор и добавил, что для удобства псковичей и гостей региона Wi-Fi заработал в псковском аэропорту.

По словам главы региона, ещё в нескольких локациях появится локальный интернет. Воспользоваться им можно будет с помощью «Госуслуг».

11 июня сообщалось, что массовый сбой в работе сотовых операторов произошёл в России, в том числе и в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены на территории и других регионов России.

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Wi-Fi заработал в псковском аэропорту

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