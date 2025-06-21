Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе

15:45, 21 июня 2025, ПАИ

Два человека погибли и один пострадал при столкновении автомобилей в Куньинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на трассе «М-9» у поворота на деревню Плюхново. Внедорожник Toyota Prado столкнулся с Renault Duster, который с лодкой в прицепе выезжал с направления Жижицкого озера.

В салоне Renault Duster погибли водитель-мужчина и пассажир-женщина. Водителя Toyota Prado госпитализировали.

На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.