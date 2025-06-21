Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
Два человека погибли и один пострадал при столкновении автомобилей в Куньинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на трассе «М-9» у поворота на деревню Плюхново. Внедорожник Toyota Prado столкнулся с Renault Duster, который с лодкой в прицепе выезжал с направления Жижицкого озера.
В салоне Renault Duster погибли водитель-мужчина и пассажир-женщина. Водителя Toyota Prado госпитализировали.
На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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