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Происшествия

Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе

Два человека погибли и один пострадал при столкновении автомобилей в Куньинском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека погибли при столкновении автомобилей в Куньинском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло на трассе «М-9» у поворота на деревню Плюхново. Внедорожник Toyota Prado столкнулся с Renault Duster, который с лодкой в прицепе выезжал с направления Жижицкого озера.

В салоне Renault Duster погибли водитель-мужчина и пассажир-женщина. Водителя Toyota Prado госпитализировали.

На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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