Псковский спортсмен выиграл бронзу чемпионата России по пауэрлифтингу

11:53, 23 июня 2025, ПАИ

Тимур Федотов, представляющий на соревнованиях Псковскую и Новгородскую области, выиграл бронзу чемпионата России по пауэрлифтингу в дисциплине «классическое троеборье». Соревнования прошли в Мурманске с 16 по 23 июня, сообщает Федерация пауэрлифтинга России.

Федотов стал бронзовым призёром в весе до 105 килограммов, набрав в сумме 842,5 килограмма: 307,5 – в приседе, 200 – в жиме, 335 – в тяге. В этом зачёте соревновалось 14 человек со всей России. Псковского спортсмена опередили только Вадим Сирош из Курганской области, а также Ринат Сулейменов, представляющий Саратовскую область.

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