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Псковский спортсмен выиграл бронзу чемпионата России по пауэрлифтингу

Тимур Федотов, представляющий на соревнованиях Псковскую и Новгородскую области, выиграл бронзу чемпионата России по пауэрлифтингу в дисциплине «классическое троеборье». Соревнования прошли в Мурманске с 16 по 23 июня, сообщает Федерация пауэрлифтинга России.

Фото с личной страницы Тимура Федотова в соцсети «ВКонтакте»

Федотов стал бронзовым призёром в весе до 105 килограммов, набрав в сумме 842,5 килограмма: 307,5 – в приседе, 200 – в жиме, 335 – в тяге. В этом зачёте соревновалось 14 человек со всей России. Псковского спортсмена опередили только Вадим Сирош из Курганской области, а также Ринат Сулейменов, представляющий Саратовскую область.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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