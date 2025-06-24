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Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 24 июня.

Главное из эфира:

  • как изменилась ситуация с соблюдением прав детей в Псковской области за десять лет: «На самом деле много сделано, много выводов сделано, много работы проведено, организовано различных мероприятий. Выстроены взаимоотношения с различными структурами, и есть о чём рассказать». Одни из главных – направлены на поддержку семьи и детей изменения на государственном уровне, внесённые в Конституцию РФ в 2020 году;
  • самые частые обращения к уполномоченному по правам ребёнка связаны с оказанием помощи в урегулировании конфликта в семье;
  • также в последние годы увеличилось количество обращений, связанных с нарушением прав ребёнка на жильё;
  • за последние два года было самое большое количество обращений в связи с конфликтными ситуациями: «За последние два учебных года я в школы выезжала для урегулирования конфликтов чаще, чем за предыдущие восемь лет»;
  • социальное сиротство: на сегодняшний момент детей из семей в социальных учреждениях больше, чем сирот;
  • сегодня перед институтом детских омбудсменов стоит задача сбережения семей, а именно оказание содействия родителям, чтобы они выправили свою жизненную ситуацию и сохранили ребёнка в семье;
  • прикладываются максимальные усилия, чтобы родители вышли из разных видов зависимости;
  • буллинг проще предотвратить, чем победить;
  • жертвой буллинга может стать любой вне зависимости от статуса и прочих составляющих;
  • в сфере детского травматизма тема дорожно-транспортных происшествий стоит на первом месте: самое большое количество детей пострадало именно в ДТП.
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