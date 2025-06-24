Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

19:48, 24 июня 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 24 июня.

Главное из эфира: