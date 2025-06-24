Программы профилактики социального сиротства назвала псковский омбудсмен

17:44, 24 июня 2025, ПАИ

Программы профилактики социального сиротства назвала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 24 июня.

«Это сейчас самая актуальная тема, которой мы занимаемся не только в регионе, но и во всей России. Мы понимаем, что социальное сиротство – это такая ситуация, когда у ребёнка есть родители, но ребёнок разлучен с ними по обстоятельствам и причинам, которые вызваны самими родителями, либо они оказались в таких условиях: семьи в трудной жизненной ситуации или семьи в социально опасном положении», – объяснила псковский омбудсмен.

На сегодняшний момент таких детей в социальных учреждениях больше, чем детей-сирот, подчеркнула Наталия Соколова.

Сегодня перед институтом детских омбудсменов стоит задача сбережения семей, а именно оказание содействия родителям для того, чтобы они выправили свою жизненную ситуацию и сохранили ребёнка в семье, уточнила она.

«За этим стоит серьёзная работа, и многочисленные программы, которые сегодня предлагаются, мы реализуем. Например, возьмем блок программы «Сопровождение через всю жизнь» – это помощь семьям с детьми-инвалидами и детям-инвалидам. <…> В Великих Луках в конце прошлого года мы открыли дневное отделение в реабилитационном центре – когда родитель может без разлучения с ребёнком на день отдать его в учреждение, где с ребёночком занимаются специалисты: реабилитологи, психологи. Там же есть возможность маме самой получить помощь, консультацию психолога. Мы сохраняем ребёнка в семье и даём разгрузку родителю», – объяснила гостья студии.

Также сейчас прилагают максимальные усилия для того, чтобы родители вышли из разных видов зависимости, заметила Наталия Соколова.

Задача по созданию кризисных центров с реабилитационными услугами, где может находиться мама с ребёнком без разлучения, стоит на федеральном уровне.

«Ещё важнейшая задача – это изменение формата наших стационарных учреждений – центров помощи детям, где есть детки полные сироты и социальные сироты, – на полустационарные формы, на полдня. Обязательно детей возвращают на каникулы домой, чтобы не утрачивались детско-родительские отношения», – подчеркнула Наталия Соколова.