Эксперт: Интерес псковичей к кредитам снизился

09:50, 27 июня 2025, ПАИ

Интерес псковичей к кредитам снизился, заявил в интервью ПАИ начальник Северо-Западного главного управления Центрального банка России Павел Шаптала.

На начало мая задолженность псковичей перед банками составила 98,8 млрд рублей, за год сократившись на 2,3%. Чуть больше половины кредитного портфеля приходится на потребительские кредиты, задолженность по ним за год снизилась на 5,1%.

«Ипотека тоже уменьшилась, но на 1,2%. Одной из причин является завершение программы массовой льготной ипотеки. При этом год назад и потребительские, и ипотечные кредиты росли в регионе двузначными темпами (16,7% и 21,4%, соответственно). Это очень большие цифры! Такой бурный рост кредитов разогнал цены и на товары, и на жилье. Поэтому сейчас кредитование остывает после перегрева, а в дальнейшем будет расти сбалансированно», – пояснил Павел Шаптала.

Он также отметил, что многие предприятия ограничили объемы кредитования критически важными суммами, то есть теми, которые необходимы для финансирования текущей деятельности и уже начатых инвестиционных проектов, а псковичи откладывают покупки в кредит, если это не критически важный для человека товар.

«Свободные деньги многие несут в банк. Сейчас у нас складывается уникальная ситуация, когда ставки по депозитам существенно выше фактической и ожидаемой инфляции – они достигают 19% годовых. Это дает возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и получить дополнительный доход. К тому же напомню, что ваши средства в банках застрахованы на 1,4 млн руб. Это значит, что вклады еще и безопасны», – подчеркнул Павел Шаптала.