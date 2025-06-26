Павел Шаптала: Ключевая ставка работает

08:51, 27 июня 2025, ПАИ

В четверг Псков с рабочим визитом впервые посетил недавно назначенный начальником Северо-Западного главного управления Центрального банка России Павел Шаптала. Он встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, а также пообщался с ключевыми представителями регионального бизнес-сообщества.

Напомним, в начале июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых. У Павла Шаптала Псковское агентство информации спросило, что это значит для экономики нашего региона, бизнеса и простых псковичей. Отметим, это первое интервью нового руководителя СЗ ГУ Банка России псковским СМИ.

Хорошее время для сбережения

- Павел Владимирович, можете кратко рассказать, чем занимается Банк России? Почему псковичам нужно следить за его решениями? Как будто изменение ключевой ставки – это что-то далекое и совсем не про нас…

- У Банка России много задач: мы следим за всей финансовой системой нашей страны, чтобы банки и другие участники финрынка работали надежно, защищаем права потребителей финансовых услуг, выпускаем наличные деньги, противодействуем кибермошенникам и многие другие. Но у нас есть очень важная задача – обеспечить низкую и стабильную инфляцию, оптимально для нашей страны вблизи 4% в год.

То есть цены на товары и услуги, которые мы с вами покупаем, должны меняться умеренно и предсказуемо. И для этого у нас есть основной инструмент – ключевая ставка. Она влияет на проценты по кредитам и вкладам, а в итоге, через длинную цепочку взаимосвязей, на цены товаров и услуг.

Наверняка у большинства есть кредиты или вклады в банках. И поэтому, если планируете брать кредит или класть деньги на депозит, важно знать, какие решения Банк России принимает по уровню ключевой ставки. Может, стоит немного подождать и отложить какую-нибудь крупную покупку до того времени, когда ставки будут ниже, а свободные деньги положить в банк. Тем более сейчас, когда ставки по вкладам достигают 19% годовых, это хорошее время для сбережений.

- Вы сказали, что ключевая ставка – основной инструмент борьбы с инфляцией. А как она работает?

- Когда Центральный банк повышает ставку, вслед за ней повышаются и все ставки в экономике, в том числе, как я уже говорил, по депозитам и кредитам. При этом людям становится выгоднее сберегать деньги на вкладах и менее выгодно – брать кредиты, чтобы совершать крупные покупки. Таким образом спрос охлаждается и в итоге цены начинают расти медленнее, инфляция снижается. Это то, что мы наблюдаем сейчас по отдельным категориям товаров. Например, в целом по стране дешевели или не изменились в цене предметы бытовой техники и электроники. Их часто покупают в кредит, и спрос несколько снизился.

«Ключевая ставка – не волшебная палочка»

- Сейчас ключевая ставка уже очень высокая, но при этом инфляция тоже остается высокой… Значит, ключевая ставка не работает?

- Ключевая ставка работает. Уже сейчас мы видим, что годовая инфляция в России начала замедляться: до 9,9% в мае после 10,2% в апреле. В свою очередь, месячный прирост цен с исключением сезонности снизился до 4,5% в пересчете на год – это уже очень близко к нашей цели. Но пока этот процесс неоднородный по регионам.

В Пскове устойчивого снижения мы еще не видим – годовой прирост цен в мае не изменился, так и остался на уровне 10,1%. Конечно, здесь много зависит от особенностей региона – где-то цены реагируют на ставку быстрее и сильнее, где-то, как в вашем регионе, несколько медленнее, и снижение инфляции мы увидим несколько позже.

За месяц цены в мае в Пскове тоже выросли сильнее, чем в апреле – на 0,8% после 0,6%. Это было связано с повышением тарифов на проезд в городских автобусах, а еще с ростом туристической привлекательности региона – поэтому стоимость отдыха в санаториях росла быстрее, чем в среднем по России.

Нужно понимать, ключевая ставка – не волшебная палочка, которая дает результат моментально. Требуется время, чтобы ее изменения вступили в силу. Это достаточно долгий процесс. Обычно он занимает от 3 до 6 кварталов. С учетом прошлых повышений и длительного периода поддержания ставки на высоком уровне уже в следующем году инфляция достигнет 4% в годовом выражении. Это низкий, комфортный для потребителей и бизнеса уровень.

Мы четко уверены в эффективности нашего инструмента. Мы уже достигали устойчиво низкой инфляции раньше и намерены сделать это снова. Напомню, за период с середины 2016 года по конец 2020 года – в течение почти пяти лет – инфляция в среднем была около 4% в год благодаря нашей денежно-кредитной политике.

Больше уверенности

- Почему сейчас Банк России принял решение снизить ставку и как это отразится на нашей экономике?

- Мы держали ключевую ставку на уровне 21% годовых достаточно долго. И напоминали, что для того, чтобы решения по ключевой ставке возымели полную силу, необходимо время. Время прошло, и мы увидели, что ключевая ставка работает как надо. В целом по стране текущие темпы роста цен, которые были высокими в четвертом квартале прошлого года, в первом квартале этого года замедлились. Мы видим, что это замедление продолжалось и в мае. Рост внутреннего спроса стал более умеренным. Плюс укрепление рубля, которое в значительной степени связано с высокими ставками, тоже повлияло на динамику цен.

У нас появилось больше уверенности в том, что замедление инфляции более устойчиво, и это дало нам возможность снизить ставку до 20% годовых. Но сейчас важно даже не само снижение ставки, а ее уровень. Она высокая для того, чтобы укротить инфляцию. Спрос населения и бизнеса продолжит охлаждаться, пока не придет к умеренному, сбалансированному росту. Экономика продолжит расти, но не так быстро, как в предыдущие два года. А инфляция, как я уже сказал, в итоге снизится до 4% в год уже в 2026 году.

- И все же денежно-кредитная политика остается жесткой. Как ее переживает региональный бизнес? Одно дело – обойтись без нового смартфона, другое – без модернизации производства или пополнения оборотных средств. Высокая стоимость кредитов – это серьезный вызов для бизнеса.

- Соглашусь, но с этим вызовом бизнес справляется достойно. Кредитование компаний в регионе замедлилось, но продолжает расти. За год кредитный портфель предприятий увеличился на 4,2%, в начале мая достигнув 73,2 млрд руб.

Уровень просроченной задолженности – один из важных индикаторов того, как бизнес справляется с обслуживанием долгов. На начало мая 2025 года он составлял всего 1,6%. Это очень низкое значение – даже ниже, чем по России в целом, и ниже, чем два-три года назад, когда ставки по кредитам были меньше.

И что важно – вопреки расхожим мнениям, большая часть компаний инвестирует за счет своих средств, а вовсе не кредитов. По данным Росстата, в Пскове около 68% инвестиций – это собственные, а не заемные средства бизнеса. У многих предприятий рекордные прибыли – хорошая база для роста.

Рост кредитной нагрузки затрагивает лишь те компании, которые пользуются кредитами, а вот высокая инфляция негативно влияет на всех.

Ведь расходы на заработные платы, материалы, оборудование, логистику растут у всех. Период высоких ставок – непростое время для компаний, но нужно его пережить, чтобы в итоге жить и работать в условиях умеренно и предсказуемо меняющихся цен и брать кредиты уже по доступным ставкам. Ведь ставки по кредитам напрямую зависят от инфляции.

- То есть инвестиции не остановились из-за высокой ключевой ставки?

- В Псковской области инвестиции не остановились, а наоборот – выросли! За 2024 год инвестиции в основной капитал увеличились почти на треть. Рост показали, например, такие отрасли, как транспортировка и хранение, производство пищевых продуктов. При этом, как я уже сказал, основным источником инвестиций были собственные средства компаний. Таким образом, инвестиции выросли благодаря высоким финансовым результатам псковских предприятий. Их прибыль за 2024 год выросла на 20%.

Остыть после перегрева

- А как изменился спрос псковичей на потребительские кредиты и ипотеку?

- Интерес псковичей к кредитам снизился. На начало мая их задолженность перед банками составила 98,8 млрд руб., за год сократившись на 2,3%. Чуть больше половины кредитного портфеля приходится на потребительские кредиты, задолженность по ним за год снизилась на 5,1%.

Ипотека тоже уменьшилась, но на 1,2%. Одной из причин является завершение программы массовой льготной ипотеки. При этом год назад и потребительские, и ипотечные кредиты росли в регионе двузначными темпами (16,7% и 21,4%, соответственно). Это очень большие цифры!

Такой бурный рост кредитов разогнал цены и на товары, и на жилье. Поэтому сейчас кредитование остывает после перегрева, а в дальнейшем будет расти сбалансированно.

- Что Вы посоветуете предпринимателям и простым псковичам в условиях сохраняющихся высоких процентных ставок по кредитам и депозитам?

- Напомню, что Банк России, как регулятор финансового рынка, не дает рекомендаций и советов. Да собственно мы видим, что и без наших советов люди и бизнес действуют абсолютно рационально, в соответствии со сложившимися условиями. Многие предприятия ограничили объемы кредитования критически важными суммами, то есть теми, которые необходимы для финансирования текущей деятельности и уже начатых инвестиционных проектов. Псковичи откладывают покупки в кредит, если это не критически важный для человека товар.

А вот свободные деньги многие несут в банк. Сейчас у нас складывается уникальная ситуация, когда ставки по депозитам существенно выше фактической и ожидаемой инфляции – они достигают 19% годовых. Это дает возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и получить дополнительный доход. К тому же напомню, что ваши средства в банках застрахованы на 1,4 млн руб. Это значит, что вклады еще и безопасны.