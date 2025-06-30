Дополнительные бригады энергетиков прибыли в Псковскую область для ликвидации последствий шторма

16:45, 30 июня 2025, ПАИ

Дополнительные бригады энергетиков прибыли в Псковскую область для ликвидации последствий шторма, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Всего в Псковскую и Новгородскую области для ликвидации последствий непогоды дополнительно направлены 32 бригады из других регионов. На смене сейчас 189 бригад, задействованы 204 единицы техники.

Энергетики работают круглосуточно. В Псковском и Новгородском филиалах «Россетей» сохраняется особый режим работы.

Компания обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. В частности, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.