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Псковские следователи выявили новый эпизод преступной деятельности Александра Грацкого

Новый эпизод преступной деятельности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого выявили следователи. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Скриншот: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2023 года 57-летний предприниматель, являющийся руководителем предприятия по строительству дорожных сетей, передал через посредника Александру Грацкому 1,5 миллиона рублей. Они полагались за заключение муниципальных контрактов между его предприятием и управлением городского хозяйства Пскова, а также за своевременное и беспрепятственное принятие работ по контрактам.

Новый эпизод преступной деятельности бывшего заместителя главы городской администрации выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области. Ранее Александр Грацкий за получение взяток от предпринимателей был осуждён Псковским городским судом к десяти годам лишения свободы. В настоящее время он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Взяткодатель задержан. У него в квартире был проведён обыск, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, утром 22 марта 2024 года бывший заместитель главы администрации Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовал кадры его задержания. Александра Грацкого обвиняли в совершении преступлений по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере). Хронологию дела читайте здесь.

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