Около 11 тысяч жителей Псковской области остаются без электроэнергии из-за непогоды

01:03, 01 июля 2025, ПАИ

В Псковской области остаются без электроэнергии немногим более 11 тысяч жителей. За день бригадам Россетей удалось восстановить электроснабжение в 421 населённом пункте, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Спасибо нашим соседям за поддержку в трудную минуту. Пять бригад из регионов Северо-Запада уже вышли на устранение последствий непогоды. В пути ещё 31 бригада – к ранее перечисленным добавились специалисты из Новгородской, Брянской, Орловской, Калужской и Тульской областей. В общей сложности на восстановительных работах сейчас заняты 149 бригад – 426 человек и 164 единицы спецтехники», - уточнил глава региона.

Для обеспечения электроэнергией по временной схеме подключено 19 резервных источников электроснабжения.

«Благодарю руководство Россетей за оперативную мобилизацию сотрудников, а ремонтные бригады – за работу в непростых условиях. Специалистам приходится не только восстанавливать повреждённое оборудование, но и убирать поваленные деревья. Некоторые участки после проливных дождей стали сложнопроходимыми для техники», – пояснил Михаил Ведерников.

Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев фиксировались в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.