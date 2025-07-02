Один пожар произошёл в Псковской области за сутки

09:48, 03 июля 2025, ПАИ

Один пожар произошёл в Псковской области 2 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытой контейнерной площадке на улице Первомайской в Новосокольниках.

Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Для ликвидации пожара привлекались три специалиста и одна единица техники.