Один пожар произошёл в Псковской области за сутки
Один пожар произошёл в Псковской области 2 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Так, пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытой контейнерной площадке на улице Первомайской в Новосокольниках.
Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Для ликвидации пожара привлекались три специалиста и одна единица техники.
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