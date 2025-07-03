Евгений Баранчиков и Роман Богданов стали гостями «Серебряного дождя». Главное

20:45, 03 июля 2025, ПАИ

Художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков и музыкант этого оркестра Роман Богданов стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

Главное из эфира: