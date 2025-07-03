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Культура

Евгений Баранчиков и Роман Богданов стали гостями «Серебряного дождя». Главное

Художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков и музыкант этого оркестра Роман Богданов стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

Главное из эфира:

  • Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка в составе команды сводного военного оркестра воздушно-десантных войск вошёл в тройку лидеров на фестивале «Спасская башня»;
  • в Пскове впервые пройдёт фестиваль «Спасская башня. Оркестры в парке»;
  • концерты фестиваля «Спасская башня. Оркестры в парке» будут проходить три дня: 6 и 13 июля, а также 10 августа;
  • организаторы фестиваля обещают много джаза, а также знакомые всем композиции, такие как «Катюша» и «Рио-рито»;
  • Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка примет участие в музыкальном фестивале «Михайловский бастион»;
  • особенностью нынешнего фестиваля «Михайловский бастион» станет участие не только псковских коллективов, но и оркестров, которые ранее не выступали в регионе;
  • о развитии эстрадно-джазового оркестра Псковской области: «Всё задуманное полностью осуществилось», – отметил Евгений Баранчиков.
  • концертную программу «Мировые рок-хиты» подготовит эстрадно-джазовый оркестр Псковской области. Были планы сделать концерт, посвящённый Высоцкому;
  • в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области есть студенты-музыканты, который успешно влились в коллектив.
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