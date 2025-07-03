Евгений Баранчиков и Роман Богданов стали гостями «Серебряного дождя». Главное
Художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков и музыкант этого оркестра Роман Богданов стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.
Главное из эфира:
- Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка в составе команды сводного военного оркестра воздушно-десантных войск вошёл в тройку лидеров на фестивале «Спасская башня»;
- в Пскове впервые пройдёт фестиваль «Спасская башня. Оркестры в парке»;
- концерты фестиваля «Спасская башня. Оркестры в парке» будут проходить три дня: 6 и 13 июля, а также 10 августа;
- организаторы фестиваля обещают много джаза, а также знакомые всем композиции, такие как «Катюша» и «Рио-рито»;
- Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка примет участие в музыкальном фестивале «Михайловский бастион»;
- особенностью нынешнего фестиваля «Михайловский бастион» станет участие не только псковских коллективов, но и оркестров, которые ранее не выступали в регионе;
- о развитии эстрадно-джазового оркестра Псковской области: «Всё задуманное полностью осуществилось», – отметил Евгений Баранчиков.
- концертную программу «Мировые рок-хиты» подготовит эстрадно-джазовый оркестр Псковской области. Были планы сделать концерт, посвящённый Высоцкому;
- в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области есть студенты-музыканты, который успешно влились в коллектив.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 июля 2025
Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка выступит на фестивале «Михайловский бастион»