Как развивается эстрадно-джазовый оркестр в Пскове, рассказал музыкант

20:21, 03 июля 2025, ПАИ

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области был создан полгода назад. О том, как развивается коллектив, рассказали худрук и главный дирижёр оркестра Евгений Баранчиков и музыкант оркестра Роман Богданов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

«Всё задуманное полностью осуществилось. С каждым следующим концертом мы совершенствуем своё мастерство», – отметил Евгений Баранчиков. Он добавил, что и зрители, и сами исполнители довольны результатами работы.

«Мы постоянно что-то выдумываем, что-то добавляем. И каждый концерт наполняет нас энергией», – поделился музыкант Роман Богданов. Жанровая специфика эстрадно-джазового оркестра даёт музыкантам больше творческой свободы, отметил участник коллектива.