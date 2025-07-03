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Культура

Как развивается эстрадно-джазовый оркестр в Пскове, рассказал музыкант

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области был создан полгода назад. О том, как развивается коллектив, рассказали худрук и главный дирижёр оркестра Евгений Баранчиков и музыкант оркестра Роман Богданов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

Фото: ПАИ

«Всё задуманное полностью осуществилось. С каждым следующим концертом мы совершенствуем своё мастерство», – отметил Евгений Баранчиков. Он добавил, что и зрители, и сами исполнители довольны результатами работы.

«Мы постоянно что-то выдумываем, что-то добавляем. И каждый концерт наполняет нас энергией», – поделился музыкант Роман Богданов. Жанровая специфика эстрадно-джазового оркестра даёт музыкантам больше творческой свободы, отметил участник коллектива.

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